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بالفيديو.. لحظة استقبال قبيلة بالمملكة لأحد أبنائها الذي ولد وعاش في مصر

Time منذ 37 دقيقة
Views 1973
بالفيديو.. لحظة استقبال قبيلة بالمملكة لأحد أبنائها الذي ولد وعاش في مصر

علي القحطاني (صدى):
نظم أحد وجهاء قبيلة شهران حفل استقبال لشاب سعودي يُدعى "عبد الله" عاش مع أمه المصرية في مصر، مُنذ ولادته وحتى صار عمره 30 عامًا؛ حيث قال إن الظروف أجبرت والد "الشاب"، وهو مواطن سعودي على تطليق زوجته المصرية بعد أن عاش معها في مصر، ثمّ وضعت نجلهما وتربى معها.

وأوضح أنه بعد وفاة الزوج، لم يستطع الشاب العودة إلى وطنه، فجلس مع والدته في مصر، حتى حصل على شهادة الماجستير في الهندسة، ثم اشتاق إلى قبيلته وأرضه، مؤكدًا أن أهله يُرحّبون به.

وأكد أحد وجهاء القبيلة، أنه رصد للشاب 10 آلاف و200 ريال لتساعده، وفي الوقت نفسه تكريمًا له؛ فيما تقدم الشاب "عبدالله" ليتحدث باللهجة المصرية، قائلا: "النّهارده من أسعد أيام حياتي إني موجود بين أهلي وعشيرتي" .

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الذيب المفترس
لوتسألوني من عذب كياني قلت لاشك ادواردوالهلالي فقدناه ياناس من زماني ماشفته ياعزمنه قبالي جمال الكون كله من خذاني بشوفه ادواردوياعزتالي
خالد الجهني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الربياوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الجهني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الربياوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله

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