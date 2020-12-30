اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى الحوثيين في أرض ملعب رياضي باليمن

فهمي محمد (صدى):
نهبت الميلشيات الحوثية أراضى جديدة في اليمن لتحولها إلى مقابر لقتلاها في معارك الجيش اليمني المدعوم من التحالف .
وكشفت مصادر أن الميلشيات الحوثية حولت أرضية ملعب رياضي كبير في محافظة إب إلى مقبرة لقتلاهم .
وأكدت أن القيادي الحوثي المكنى " أبو الحسن " الذي تم تعيينه من قبل الميلشيات مديرًا لمديرية القفر في إب، وجه بتحويل مساحة ملعب النادي الوحيد في المديرية إلى مقبرة للقتلى ، وفقاً للعربية .
وأثار الأمر شكاوى الأهالي الذين أكدوا حرمانهم من منشآت اليمن وخيراتها إذ أن هناك أكثر من مقبرة بالمنطقة مع نهب الأراضي في كل مرة .