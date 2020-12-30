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اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى الحوثيين في أرض ملعب رياضي باليمن

Time منذ ساعة
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اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى الحوثيين في أرض ملعب رياضي باليمن

فهمي محمد (صدى):
نهبت الميلشيات الحوثية أراضى جديدة في اليمن لتحولها إلى مقابر لقتلاها في معارك الجيش اليمني المدعوم من التحالف .

وكشفت مصادر أن الميلشيات الحوثية حولت أرضية ملعب رياضي كبير في محافظة إب إلى مقبرة لقتلاهم .

وأكدت أن القيادي الحوثي المكنى " أبو الحسن " الذي تم تعيينه من قبل الميلشيات مديرًا لمديرية القفر في إب، وجه بتحويل مساحة ملعب النادي الوحيد في المديرية إلى مقبرة للقتلى ، وفقاً للعربية .

وأثار الأمر شكاوى الأهالي الذين أكدوا حرمانهم من منشآت اليمن وخيراتها إذ أن هناك أكثر من مقبرة بالمنطقة مع نهب الأراضي في كل مرة .

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الذيب المفترس
لوتسألوني من عذب كياني قلت لاشك ادواردوالهلالي فقدناه ياناس من زماني ماشفته ياعزمنه قبالي جمال الكون كله من خذاني بشوفه ادواردوياعزتالي
خالد الجهني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الربياوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الجهني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الربياوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله

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