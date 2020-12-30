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بالفيديو.. وزير الطاقة يعلق على اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتأثيرها في السوق

Time منذ 43 دقيقة
Views 1893
بالفيديو.. وزير الطاقة يعلق على اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتأثيرها في السوق

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن اكتشافات أرامكو الأخيرة هي نتائج عمل جماعي .

ووجه وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ورئيس اللجنة العامة للمواد الهيدروكربونية والعاملين في الوزارة وأرامكو بشكل خاص ، مؤكداً أن هذا الإنجاز نتائج عمل جماعي ونموذجي يُمكن آرامكو من القيام بواجبتها ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

كما أكد أن المملكة أصبحت دولة رئيسية في البترول والغاز والطاقة بشكل عام ، وستعزز تلك الإكتشافات مكانتها في السوق عالمياً

وكان وزير النفط قد أعلن عن تحقيق 4 اكتشافات هامة للنفط والغاز في مواقع مختلفة بالمملكة .

إقر أيضاً :

4 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في المملكة

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أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

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