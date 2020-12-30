بالفيديو.. وزير الطاقة يعلق على اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتأثيرها في السوق

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن اكتشافات أرامكو الأخيرة هي نتائج عمل جماعي .
ووجه وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ورئيس اللجنة العامة للمواد الهيدروكربونية والعاملين في الوزارة وأرامكو بشكل خاص ، مؤكداً أن هذا الإنجاز نتائج عمل جماعي ونموذجي يُمكن آرامكو من القيام بواجبتها ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
كما أكد أن المملكة أصبحت دولة رئيسية في البترول والغاز والطاقة بشكل عام ، وستعزز تلك الإكتشافات مكانتها في السوق عالمياً
وكان وزير النفط قد أعلن عن تحقيق 4 اكتشافات هامة للنفط والغاز في مواقع مختلفة بالمملكة .
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