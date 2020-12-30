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بالفيديو.. سفير ألمانيا في الرياض يعلق على تلقيه اللقاح

Time منذ 33 دقيقة
Views 1503
بالفيديو.. سفير ألمانيا في الرياض يعلق على تلقيه اللقاح

الرياض (صدى):
علق السفير الألماني لدى المملكة "يورغ راناو"، على تلقيه لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات في الرياض.

وقال يورغ نارو: "السلام عليكم.. لقد تلقيت للتو الجرعة الأولى من لقاح كورونا في السعودية، أنا ممتن جدًا لأن هذا أصبح ممكنًا وفخور لأن اللقاح من تطوير شركة بيونتك الألمانية وبعد يومين من الآن ستبدأ عملية التلقيح في ألمانيا وهذا بالضبط ما يحدث منذ أسبوع في المملكة".

وأضاف سفير ألمانيا في الرياض:" أنا سعيد لأنني أعيش في المملكة العربية السعودية؛ حيث عدد الحالات الإيجابية أقل بكثير مما مقارنة بالكثير من دول العالم الأخرى؛ لذلك أحب أن أهنئ الحكومة ووزارة الصحة لأنهم وضعوا الإنسان أولًا وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، بحسب قناة "العربية" .

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أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

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