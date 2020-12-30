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يوفنتوس يقدم عرضًا جديدًا لباولو ديبالا

Time منذ ساعة
Views 1619
يوفنتوس يقدم عرضًا جديدًا لباولو ديبالا

وكالات (صدى):
قدمت إدارة يوفنتوس الإيطالي من جديد، عرضًا للحفاظ على المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي تعاقده مع السيدة العجوز في صيف عام 2022، فيما حاول الفريق في صيف عام 2019 التخلي عن خدمات ديبالا، ولكن العروض خاصة من الدوري الإنجليزي، لم تكن مناسبة ماليا للنجم الأرجنتيني.

وأوضحت تقارير صحافية، أن يوفنتوس قدم عرضًا لديبالا لتجديد عقده حتى صيف 2025، بقيمة 10.5 مليون يورور، بالإضافة إلى الحوافز، لافتة إلى أنه سيقرر بيع ديبالا لو رفض العرض الجديد، خاصة وأنه في الصيف المقبل سيتبقى في عقده موسما واحدا، وبالتالي ستكون الفرصة الأخيرة عمليا للاستفادة ماليا من رحيله.

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أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

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