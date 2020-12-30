يوفنتوس يقدم عرضًا جديدًا لباولو ديبالا

وكالات (صدى):
قدمت إدارة يوفنتوس الإيطالي من جديد، عرضًا للحفاظ على المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي تعاقده مع السيدة العجوز في صيف عام 2022، فيما حاول الفريق في صيف عام 2019 التخلي عن خدمات ديبالا، ولكن العروض خاصة من الدوري الإنجليزي، لم تكن مناسبة ماليا للنجم الأرجنتيني.
وأوضحت تقارير صحافية، أن يوفنتوس قدم عرضًا لديبالا لتجديد عقده حتى صيف 2025، بقيمة 10.5 مليون يورور، بالإضافة إلى الحوافز، لافتة إلى أنه سيقرر بيع ديبالا لو رفض العرض الجديد، خاصة وأنه في الصيف المقبل سيتبقى في عقده موسما واحدا، وبالتالي ستكون الفرصة الأخيرة عمليا للاستفادة ماليا من رحيله.