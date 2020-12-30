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"الشورى" يوجه "الأوقاف" بإنشاء الصناديق الوقفية في كافة مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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"الشورى" يوجه "الأوقاف" بإنشاء الصناديق الوقفية في كافة مناطق المملكة

الرياض (صدى):
وجه مجلس الشورى اليوم الأربعاء الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة .

كما وجه بإقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.

وأكد " الشورى خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف على أهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.

كما أكد أنه يجب على الهيئة العامة للأوقاف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

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