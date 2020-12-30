الأعداد السابقة للصحيفة

تشغيل شبكات مياة لـ 5 قرى بمركز الشقيق لخدمة أكثر من 1400 مستفيد

Time منذ 3 ساعات
Views 1876
تشغيل شبكات مياة لـ 5 قرى بمركز الشقيق لخدمة أكثر من 1400 مستفيد

جازان (صدى):
بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في تشغيل شبكات مياه لخمس قرى تتبع مركز الشقيق بمحافظة الدرب، وهي عجيبي والدُملج وأم السبخ والمحرق والمزيرعة؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن الشبكات التي نفذتها بلغت أطوالها 27 كلم طولي، بالإضافة إلى تنفيذها 184 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 1400 مستفيد في القرى الخمس، مبينةً أن كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًا، مشيرةً إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه بنسبة 91% في 69 قرية وحيًا بمحافظة الدرب.

وأشار جبر إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا العديد من المشروعات الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسة لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

ودعا المهندس جبر جميع المستفيدين في القرى المذكورة إلى تحديث بياناتهم، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

أخر الأخبار

الماء يساعدك في التخلص من الرغبة في تناول السكر
الماء يساعدك في التخلص من الرغبة في تناول السكر
Time منذ 8 دقائق Views 999
شمس البارودي: شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره
شمس البارودي: شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره
Time منذ 13 دقيقة Views 235
خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير قطر للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون
خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير قطر للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون
Time منذ 18 دقيقة Views 1375
بالفيديو.. سفير ألمانيا في الرياض يعلق على تلقيه اللقاح
بالفيديو.. سفير ألمانيا في الرياض يعلق على تلقيه اللقاح
Time منذ 33 دقيقة Views 1498
بالفيديو.. القبض على مواطن سرق أجهزة من 3 مدارس في المدينة المنورة
بالفيديو.. القبض على مواطن سرق أجهزة من 3 مدارس في المدينة المنورة
Time منذ 38 دقيقة Views 1744
بالفيديو.. وزير الطاقة يعلق على اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتأثيرها في السوق
بالفيديو.. وزير الطاقة يعلق على اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتأثيرها في السوق
Time منذ 43 دقيقة Views 1885
بالفيديو.. شمس الكويتية توجه نصيحة للفتيات لتحقيق السعادة الزوجية والراحة من الأعباء
بالفيديو.. شمس الكويتية توجه نصيحة للفتيات لتحقيق السعادة الزوجية والراحة من الأعباء
Time منذ 48 دقيقة Views 722
صورة "الريال" الذي جلب لشركة سابك أرباح بقيمة 96 مليار ريال
صورة "الريال" الذي جلب لشركة سابك أرباح بقيمة 96 مليار ريال
Time منذ 53 دقيقة Views 2156
الدكتورة يومي: من يسألني أنت من وين راح أقوله من السعودية (فيديو)
الدكتورة يومي: من يسألني أنت من وين راح أقوله من السعودية (فيديو)
Time منذ 58 دقيقة Views 1059
وظائف تقنية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
وظائف تقنية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
Time منذ ساعة Views 1808