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أكثر من نصف مليار ريال يودعها "الصندوق العقاري" لمستفيدي "سكني"

Time منذ ساعة
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أكثر من نصف مليار ريال يودعها "الصندوق العقاري" لمستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أودّع صندوق التنمية العقارية، أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين ضمن الدفعة المُستحقة للدعم السكني لشهر ديسمبر 2020 من مستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 596 مليون ريال، وخصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 2017 وحتى نهاية 2020، تجاوز 25 مليار ريال.

وأكد بن ماضي حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، مشدداً على حرص الصندوق على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها بنحو 70% بحلول عام 2030م، من خلال إتاحة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم قرض عقاري مدعُومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري المدعُوم، إضافة إلى منصة المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد 199088، وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات ومقترحات حول "القرض المدعُوم".

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أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

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