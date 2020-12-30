طارق النوفل يعلق على إمكانية تعاقد نادي الشباب مع فيتوريا

نواف السالم (صدى):
علق طارق النوفل مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الشباب، أمس الثلاثاء، على إمكانية تعاقد النادي مع المدرب البرتغالي روي فيكتوريا المقال حديثًا من نادي النصر.
وأوضح النوفل، في تصريحاتٍ عبر برنامج «الدوري مع وليد»، على قناة «SBC»، أنه لا يملك معلومةً بشأن تلك الخطوة، وإن كان يعتقد أن بيدرو كايشينيا سيبقى لفترةٍ طويلةٍ، في ظل وجود إدارةٍ تعرف جيدًا ما يحتاجه النادي تحديدًا، ولكن فيتوريا مدربٌ يتمناه أي فريقٍ.
وأكد أن إقالة فيتوريا تمثل حلقةً جديدةً في مسلسل القرار المشوش داخل إدارة النصر، لافتًا إلى أن دوري المحترفين في الموسم الحالي سيحتفظ بكامل الأسرار حتى الأنفاس الأخيرة في ظل قوة المنافسة، مشددًا على أن المشكلة لم تكمن مطلقًا في المدرب البرتغالي الكبير.