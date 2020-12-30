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طارق النوفل يعلق على إمكانية تعاقد نادي الشباب مع فيتوريا

Time منذ ساعة
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طارق النوفل يعلق على إمكانية تعاقد نادي الشباب مع فيتوريا

نواف السالم (صدى):
علق طارق النوفل مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الشباب، أمس الثلاثاء، على إمكانية تعاقد النادي مع المدرب البرتغالي روي فيكتوريا المقال حديثًا من نادي النصر.

وأوضح النوفل، في تصريحاتٍ عبر برنامج «الدوري مع وليد»، على قناة «SBC»، أنه لا يملك معلومةً بشأن تلك الخطوة، وإن كان يعتقد أن بيدرو كايشينيا سيبقى لفترةٍ طويلةٍ، في ظل وجود إدارةٍ تعرف جيدًا ما يحتاجه النادي تحديدًا، ولكن فيتوريا مدربٌ يتمناه أي فريقٍ.

وأكد أن إقالة فيتوريا تمثل حلقةً جديدةً في مسلسل القرار المشوش داخل إدارة النصر، لافتًا إلى أن دوري المحترفين في الموسم الحالي سيحتفظ بكامل الأسرار حتى الأنفاس الأخيرة في ظل قوة المنافسة، مشددًا على أن المشكلة لم تكمن مطلقًا في المدرب البرتغالي الكبير.

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أحدث التعليقات

الاطلال
السعادة حرف السين❤️
👤 طارق
مقال جميل جدا اليقظة هي فرصة مميزة للبدء من جديد بمزاج سعيد 😄
الملل5
منين جايه من حلة العود وين رايحه الي وادي النمل وين تنامين في كراتينه او في غليل
كككاكككا
شهمممممممممم
الملل5
ايه اسمع من ينصح

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