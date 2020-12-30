معتقلات جديدة تستقبل مخالفي الإجراءات الإحترازية والمصابين بكورونا !

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام اليوم الأربعاء عن فتح معتقلات جديدة في كوريا الشمالية تستقبل المخالفين للإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .
وأكدت على المعاملة القاسية التي يراها المعتقلين وإجبارهم على الجري حتى تنهار قواهم ، فضلاً عما يُشاع عن إعدام المصابين كطريقة مباشرة للتخلص من العدوى .
وعُرف عن كيم جونغ يانج زعيم كوريا الشمالية طريقته العنيفة في التعامل مع المرضى والمصابين والتعليمات المشدده حتى أنه تم فتح سجون ومعتقلات جديدة في بداية الجائحة بدلاً من المستشفيات مع إلصاق تهم سياسية .