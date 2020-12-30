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حساب المواطن يوضح حقيقة إعادة فتح باب التسجيل

Time منذ 37 دقيقة
Views 1629
حساب المواطن يوضح حقيقة إعادة فتح باب التسجيل

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، حقيقة أنباء بشأن إعادة فتح التسجيل مرة أخرى في البرنامج بالنسبة إلى المواطنين الراغبين في الحصول على مبلغ الدعم.

وأعاد البرنامج التأكيد على أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم ولا يوجد تاريخ معين لإعادة فتح التسجيل، ولكن ستتم مراجعة الضوابط بشكل دوري.

ومن الجدير بالذكر، أن حساب المواطن كان قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي تضمنت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، فضلًا عن تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

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أحدث التعليقات

؟؟
احسبهم جالسين في مطعم يستنو الطلب طلع الاستديوا كذا
زاير
المكرونة تتكلم انجليزي بيبي فيس انتي.
ناصح
ياناقدرياضي والصحيح انك كاذب رياضي وسيقام عليك دعو من اهل الحق وتسحب من اذنك الى النيابه العامه وبعده اصرخ لمن املاعليك المعلومات الكاذبه,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ابوكِ .. بس والله اخطاءه صعب ان تغتفر يا رغد ، جلبت الويلات للعرب كافه .. .. الله يرحم ابا عدي رحمة واسعه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
احمد
مليار من سددها لهم باسم رفع الدوري والصرف على الانديه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه الهلال والمنتخب ووو بدون هذه وصل لكاس العالم ووصول نهائيات اسيا فريق الهلال والمنتخب ولا ريال منكم ولكن لاجل الفقر وفريق الدفع الرباعي والله محقهم وان شاءالله اشد وانكل وقريبا

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