بالفيديو.. رغد صدام حسين تحي ذكرى إعدام والدها بفيديو مؤثر

بغداد (صدى):
أحيت رغد صدام حسين الذكرى الـ14 لوفاة الرئيس العراقي الراحل موجهه كلمات مؤثرة للشعب العراقي والعربي .
واستهلت " رغد " نعيها بآيات من القرآن الكريم ، ثم سلطت الضوء على معاناة العراق على مر التاريخ من الأعداء والأحقاد .
وقالت في فيديو نشرته على موقع " تويتر " : اجتمعت " قوى الشر " لتدمير بلادها، تحت ذريعة الديمقراطية والتحرر.
وأضافت : الرئيس الشرعي والدستوري للعراق وباني نهضته كي تصبح بغداد عمود الخيمة العربية، ولم ترق تلك النهضة للبعض من أعداء يقظة الشعوب، فانساقت حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية، فضربوا البلد وأهله بعصى الشر والطغيان، وكبدوا العراقيين خسائر هائلة من الدماء والأرواح البريئة .
وأكدت أن ما حدث عام 2003 مخطط قذر لهدم العراق ، مؤكدة أنه تاريخ سيبقى عار على البشرية ، للتخلص من رمز العراق والدي الشهيد صدام حسين وقيادته الوطنية، وسقطت بعد ذلك كل الأقنعة لتظهر الوجود القبيحة لهؤلاء الجناة الذين ادعوا الديمقراطية والتحرير .