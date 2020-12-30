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وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

Time منذ ساعة
Views 1761
وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاعرة هي: تنفيذي حسابات أول (جدة، الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن تنفيذي حسابات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير حسابات (جدة، الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

؟؟
احسبهم جالسين في مطعم يستنو الطلب طلع الاستديوا كذا
زاير
المكرونة تتكلم انجليزي بيبي فيس انتي.
ناصح
ياناقدرياضي والصحيح انك كاذب رياضي وسيقام عليك دعو من اهل الحق وتسحب من اذنك الى النيابه العامه وبعده اصرخ لمن املاعليك المعلومات الكاذبه,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ابوكِ .. بس والله اخطاءه صعب ان تغتفر يا رغد ، جلبت الويلات للعرب كافه .. .. الله يرحم ابا عدي رحمة واسعه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
احمد
مليار من سددها لهم باسم رفع الدوري والصرف على الانديه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه الهلال والمنتخب ووو بدون هذه وصل لكاس العالم ووصول نهائيات اسيا فريق الهلال والمنتخب ولا ريال منكم ولكن لاجل الفقر وفريق الدفع الرباعي والله محقهم وان شاءالله اشد وانكل وقريبا

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