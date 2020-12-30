وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة والخبر.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاعرة هي: تنفيذي حسابات أول (جدة، الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن تنفيذي حسابات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير حسابات (جدة، الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .