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تخصيص 10 دقائق فقط لكل مصلي بالروضة الشريفة

Time منذ ساعة
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تخصيص 10 دقائق فقط لكل مصلي بالروضة الشريفة

الرياض (صدى):
ارتفع عدد الزائرين والمصلين بالروضة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي إلى 203 ألف شخص حتى 17 ربيع الثاني للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم .

وبلغ عدد المصلين بالروضة الشريفة 84242 مصلياً ومن النساء 37798 مصلية بالروضة الشريفة ، وفقاً لـ " الوطن " .

جاء ذلك بعد جهود وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لتنظيم الصلاة والزيارة بالروضة الشريفة إذ تم تخصيص 10 دقائق لكل مصلي كي يتسنى للجميع الزيارة والصلاة مع عدم التزاحم وفقاً للإجراءات الإحترازية .

وساعد تطبيق " اعتمرنا" على تنظيم المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام حيث خصص برنامج مستقل للصلاة بالروضة وآخر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
الحمدلله على سلامة ابنك لكن انا احط اللوم عليك انت وليس على العامل تعطون عيالكم فلوس وتقولون روحوا استأجروا واذا وقعت مشكلة تبرون انفسكم وتحطون اللوم على الغير
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
خصمك مات ولا يعلم هل القصة حقيقة او من كيسك لتبرر ازهاق روحة
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
كفاية طقطقة يرحم امك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشاب دافع عن نفسه بما اوتي .. وارى ان معه حق ..
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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