ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار رغم إرجاء اقتراع على حزمة تحفيز أمريكية

وكالات (صدى):
ربحت أسعار الذهب اليوم إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار.
وبحسب (رويترز) قال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات "الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب".