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ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار رغم إرجاء اقتراع على حزمة تحفيز أمريكية

Time منذ ساعتين
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ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار رغم إرجاء اقتراع على حزمة تحفيز أمريكية

وكالات (صدى):
ربحت أسعار الذهب اليوم إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار.

وبحسب (رويترز) قال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات "الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب".

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
الحمدلله على سلامة ابنك لكن انا احط اللوم عليك انت وليس على العامل تعطون عيالكم فلوس وتقولون روحوا استأجروا واذا وقعت مشكلة تبرون انفسكم وتحطون اللوم على الغير
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
خصمك مات ولا يعلم هل القصة حقيقة او من كيسك لتبرر ازهاق روحة
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
كفاية طقطقة يرحم امك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشاب دافع عن نفسه بما اوتي .. وارى ان معه حق ..
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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