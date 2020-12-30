الأعداد السابقة للصحيفة

البنتاغون يبيع 3 آلاف قنبلة فائقة الدقة للمملكة

Time منذ ساعة
Views 1831
Comment 1
البنتاغون يبيع 3 آلاف قنبلة فائقة الدقة للمملكة

واشنطن (صدى):
قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، الموافقة على بيع ذخائر موجهة فائقة الدقة للمملكة، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

وتضم الصفقة 3 آلاف من القنابل صغيرة القُطر (GBU-39)، والحاويات، ومعدات الدعم، وقطع الغيار من صنع شركة بوينغ الأمريكية، إلى جانب الدعم الفني، فيما وافقت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا، على السماح لشركة رايثيون ببيع 7500 قنبلة بيفواي (جو-أرض) الذكية للمملكة بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.

وستعمل عملية البيع الجديدة، على تعزيز قدرات المملكة العسكرية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر "أرض-جو" الموجهة بعيدة المدى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
الحمدلله على سلامة ابنك لكن انا احط اللوم عليك انت وليس على العامل تعطون عيالكم فلوس وتقولون روحوا استأجروا واذا وقعت مشكلة تبرون انفسكم وتحطون اللوم على الغير
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
خصمك مات ولا يعلم هل القصة حقيقة او من كيسك لتبرر ازهاق روحة
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
كفاية طقطقة يرحم امك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشاب دافع عن نفسه بما اوتي .. وارى ان معه حق ..
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
Time منذ 16 دقيقة Views 1117
رد قوي من "يسرا اللوزي" على متابع تنمر عليها ووصفها بـ "أم الطرشة" !
رد قوي من "يسرا اللوزي" على متابع تنمر عليها ووصفها بـ "أم الطرشة" !
Time منذ 31 دقيقة Views 408
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
Time منذ 37 دقيقة Views 1419
الشاي يعزز المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة والسرطان
الشاي يعزز المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة والسرطان
Time منذ 41 دقيقة Views 1318
إنشاء نظام مركزي آلي لإدارة أصول "الإسكان"
إنشاء نظام مركزي آلي لإدارة أصول "الإسكان"
Time منذ 46 دقيقة Views 1563
سفارة المملكة في اليابان: نتابع آثار زلزال Ibaraki وندعو المواطنين للتقيد بالتعليمات المحلية
سفارة المملكة في اليابان: نتابع آثار زلزال Ibaraki وندعو المواطنين للتقيد بالتعليمات المحلية
Time منذ 52 دقيقة Views 1521
شاب يقتل رجلًا حاول التحرش به
شاب يقتل رجلًا حاول التحرش به
Time منذ 56 دقيقة Views 877
تخصيص 10 دقائق فقط لكل مصلي بالروضة الشريفة
تخصيص 10 دقائق فقط لكل مصلي بالروضة الشريفة
Time منذ ساعة Views 1703
التراجع عن حكم بمنح محاسب مستحقات وظيفية في وقف خيري تبلغ 400 ألف ريال
التراجع عن حكم بمنح محاسب مستحقات وظيفية في وقف خيري تبلغ 400 ألف ريال
Time منذ ساعة Views 1883
قرار لـ "ترامب" يحرر جاسوس يعمل لصالح إسرائيل
قرار لـ "ترامب" يحرر جاسوس يعمل لصالح إسرائيل
Time منذ ساعة Views 1709