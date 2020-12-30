ارتفاع قياسي لتحويلات الوافدين يومياً

الرياض (صدى):
ارتفعت تحويلات الوافدين في المملكة خلال عام 2020 بنسبة 19.5 % على أساس سنوي بما يعادل 22.3 مليار ريال مقارنةً بالعام الماضي لتبلغ إجمالي التحويلات 136.2 مليار ريال مقارنةً بالتحويلات في أول 11 شهر من عام 2019 .
وسجلت تحويلات الوافدين خلال آخر ثلاث شهور ارتفاع ملحوظ ، حيث سجلت في سبتمبر 13.2 مليار ريال ، وفي اكتوبر 13.1 مليار ريال ، وفي نوفمبر 12.8 مليار ريال ، فيما سجل معدل التحويل اليومي 43 مليون يال ، وفقاً لـ"الوطن " .
ويعتبر شهر يوليو من أكثر الشهور التي سجلت ارتفاع قياسي ليسجل 15.21 مليار ريال ، ثم يونيو بقيمة 13.9 مليار ريال ، فيما يعد إيريل الشهر الأقل بواع 9.8 مليار ريال .