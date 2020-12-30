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بالفيديو.. تفاصيل عملية تحضير اللقاحات داخل المركز الخاص بحفظها بالرياض

Time منذ 17 دقيقة
Views 1347
بالفيديو.. تفاصيل عملية تحضير اللقاحات داخل المركز الخاص بحفظها بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت مشاهد من داخل مركز حفظ اللقاحات في مدينة الرياض، عن تفاصيل عملية تحضير لقاحات فيروس كورونا المستجد، قبل إعطائها للمستفيدين.

ويوجد خط أصفر في أرضية موقع وجود اللقاحات لا يسمح بتجاوزه، حيث تقع خلفه أجهزة التبريد التي يحفظ اللقاح بداخلها في درجة حرارة تتراوح بين 80 و90 تحت الصفر، وفقاً لقناة "العربية".

وفي السياق نفسه، يعمل الكادر الطبي بعدها على تجهيز الجرعات الطبية للمستحقين، لتوزع بعدها على أماكن استقبال المستفيدين لإعطاء اللقاح لهم، ويجب ألا يتجاوز وقت خروجها من الثلاجة حتى إعطائها للمستفيد 6 ساعات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب يا حلوه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه التشبيهه جميل جدا
Zoolعالمي
قصدكم النادي الاماراتي كرشه وقاله شوف لك نادي ثاني الاعب متعود على التحكيم والفار يزبط اموره والشي هذا ما حصله في الدوري الاماراتي
ابو عمار
طيب

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