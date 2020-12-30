الأعداد السابقة للصحيفة

موقف السلع المشتراة من البحرين من القيمة المضافة

Time منذ دقيقتين
Views 1077
موقف السلع المشتراة من البحرين من القيمة المضافة

الرياض (صدى):
وجه شخص استفسارا للهيئة العامة للزكاة والدخل، حول مدى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة، على سلع اشتراها بسيارته الخاصة من البحرين، عند الدخول للمملكة، مشيرا إلى أنه دفع الضريبة في البحرين.

ومن جانبها أوضحت الهيئة، أن الضريبة تطبق على جميع الواردات، وأنها تضاف على قيمة السلع المستوردة بنسبة 15% إضافة لرسوم الشحن والجمارك.

وقالت الهيئة: " يسمح للمسافرين الذين يدخلون المملكة، من خلال المطار أو الميناء أو الحدود البرية بإدخال السلع ذات الطابع الشخصي وغير التجاري من دون دفع رسوم استيراد أو قيمة مضافة، في حال لم تتعد قيمتها 3 آلاف ريال " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
جزيت خيرا
ابو عمار
من قال لك تفصل ثوب كمه ضيق لدرجه انك ما تقدر تضهر المرفق اثناء الوضؤ
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
خلاص طقت نفسه من الحياه فقرر الانتحار
واضح*** وصريح***
الله يخلي لهم عافيتهم وصحتهم، وعلموهم إن ديرتهم أبردلهم وأدفى،لا يجينا أحد منهم ننشب معه وينشبنا..

أخر الأخبار

موقف السلع المشتراة من البحرين من القيمة المضافة
موقف السلع المشتراة من البحرين من القيمة المضافة
Time منذ دقيقتين Views 1077
أسرة بدون بصمات أصابع
أسرة بدون بصمات أصابع
Time منذ 32 دقيقة Views 385
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1563
أمطار خفيفة إلى متوسطة على العلا وخيبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة على العلا وخيبر
Time منذ ساعة Views 1586
يسرا تتنفس بصعوبة
يسرا تتنفس بصعوبة
Time منذ ساعة Views 923
مواطن يكشف كيف تسبب استهتار عمالة في دخول ابنة العناية المركزة
مواطن يكشف كيف تسبب استهتار عمالة في دخول ابنة العناية المركزة
Time منذ ساعتين Views 2568
لأول مرة..رابح صقر يغني باللهجة المصرية
لأول مرة..رابح صقر يغني باللهجة المصرية
Time منذ ساعتين Views 424
وفاة أضخم طفل في العالم عن عمر 21 عاما
وفاة أضخم طفل في العالم عن عمر 21 عاما
Time منذ ساعتين Views 841
" الطائرة المشؤومة " تعود إلى التحليق
" الطائرة المشؤومة " تعود إلى التحليق
Time منذ ساعتين Views 2160
بالفيديو..آل الشيخ: سأجعل الهلال السوداني سيد أفريقيا
بالفيديو..آل الشيخ: سأجعل الهلال السوداني سيد أفريقيا
Time منذ 3 ساعات Views 2193