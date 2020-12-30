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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزيت خيرا
ابو عمار
من قال لك تفصل ثوب كمه ضيق لدرجه انك ما تقدر تضهر المرفق اثناء الوضؤ
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
خلاص طقت نفسه من الحياه فقرر الانتحار
واضح*** وصريح***
الله يخلي لهم عافيتهم وصحتهم، وعلموهم إن ديرتهم أبردلهم وأدفى،لا يجينا أحد منهم ننشب معه وينشبنا..

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