" الطائرة المشؤومة " تعود إلى التحليق

واشنطن (صدى):
بعد حادثتين مأساويتين خلال فترة قصيرة، أقلعت طائرة "بوينغ 737 ماكس"، أمس الثلاثاء، في أول رحلة تجارية لها بعد منعها من التحليق منذ مارس 2019.
وكان رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، ستيف ديكسون، وقع في نوفمبر الماضي، أمرا برفع أطول حظر لتحليق طائرة في تاريخ الطيران التجاري.
الجدير بالذكر أن طائرتين من طراز "737 ماكس"، تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية و"ليون إير" الإندونيسية، كانتا قد سقطتا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019.
وأسفر تحطم الطائرتين عن مقتل 346 شخصا، وكلف بوينغ قرابة 20 مليار دولار.