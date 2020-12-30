بالفيديو..آل الشيخ: سأجعل الهلال السوداني سيد أفريقيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني بأنه يسعى لأن يكون نادي الهلال سيد أفريقيا.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: " السودانيون يطلقون على نادي الهلال سيد البلد، وأنا أسعى لأن يكون سيد أفريقيا، هلال الغد لن يكون مثل هلال الأمس ".
وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى عال لخدمة الفريق، ليس من قارة أفريقيا فقط، بل من أوروبا أيضًا.
وتابع: " سأصل إلى السودان بعد أن أتلقى اللقاح الثاني لفيروس كورونا في فبراير المقبل، وسأعمل على عمل نقلة نوعية للهلال ".