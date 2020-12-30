عسيري: لا أعلم سبب إبعادي رغم جاهزيتي..ولم يتحدث معي أحد حول جدولة المستحقات

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الأهلي مهند عسيري، على ما تم تداوله من أنباء حول إشتراطه على إدارة الأهلي لتجديد عقده لمدة ثلاثة أعوام من أجل جدولة مستحقاته.
وأكد عسيري أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، قائلا: " وافقت على جدولة مستحقاتي الفترة الماضية من أجل حصول الأهلي على الرخصة الآسيوية، ولم أساوم النادي ".
وأضاف: " النادي أمامه هدف للحصول على شهادة الكفاءة المالية، ولم يتحدث معي أي مسؤول حول أي جدولة جديدة للمستحقات" ، بحسب الرياضية.
وأشار إلى أن غيابه الفترة الماضية ليس بسبب الإصابة، قائلا: " أنا جاهز بشكل كامل للمشاركة بدءًا من مباراة النصر في الدوري الماضية، ولكن لا أعلم سبب إبعادي ".
وكانت مصادر كشفت عن تلقي عسيري عدة عروض من ناديي الشباب، و الوحدة للتوقيع معهما الفترة المقبلة.