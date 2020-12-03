ترامب يقاضي شركة «فيسبوك»

واشنطن (صدى):
عملت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، على رفع دعوى قضائية ضد موقع "فيسبوك" ، متهمًا إياها بالتمييز ضدّ العمال الأمريكيين وتفضيل المهاجرين عبر منحهم وظائف ذات أجور مرتفعة.
وصرح مساعد المدعي العام من قسم الحقوق المدنية في الوزارة، إريك دريباند: إن "الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل تزعم أن فيسبوك تورط في انتهاكات متعمدة وواسعة النطاق للقانون، من خلال تنحية مناصب لحاملي التأشيرات المؤقتة بدلاً من النظر في العمالة الأميركية المهتمة والمؤهلة".
وتنوي أكثر من 40 ولاية، التوقيع على دعوى على خلفية استحواذ فيسبوك، على اثنين من منافسيه الرئيسيين، وهما تطبيقَي Instagram وWhatsApp، خلال العقد الماضي، حيث تجادل السلطات أن العمليتين تركتا المستخدمين أمام بدائل قليلة لمنصة فيسبوك.