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رصد مخالفة متفرقة في صالة للأفراح برفحاء

Time منذ 59 دقيقة
Views 1542
رصد مخالفة متفرقة في صالة للأفراح برفحاء

فاطمه الرويلي (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم رصد مخالفة متفرقة في صالة للأفراح في محافظة رفحاء ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس.

وأكد أنه أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

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أحدث التعليقات

ام زياد
متى تبدأ المرحله الثانيه
ام زياد
متى تبدأ المرحله الثانيه
فهد
ههههههههه هذي الي ينطبق عليها المثل الي يقول وين ماتطقها عوجا هههههه الشعب قاعد لها توها قالت ياكريم من بعد المنع لا مشتكين عليها المفروض تقدم برنامج الطبخ او الطقس احسن تبعد عن اي تعامل بشري او حيواني
فهد
ههههههههه هذي الي ينطبق عليها المثل الي يقول وين ماتطقها عوجا هههههه الشعب قاعد لها توها قالت ياكريم من بعد المنع لا مشتكين عليها المفروض تقدم برنامج الطبخ او الطقس احسن تبعد عن اي تعامل بشري او حيواني
محمد الدوسري
وليه مايكون فتوريا متعمدهذاكله عش أن ياخذالشرط الجزاءي فرصه ولافالاحلام والشرهه ع الإداريه النايمه اللي عطوة أكبر من حجمه لاهوولاغيره نصرنايعاني من جميع الإتجاهات الله أكبر

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