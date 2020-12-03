ماركو مارين أول الراحلين عن الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش حدد أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الراقي قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، وهو اللاعب الألماني ماركو مارين.
وأوضحت التقارير، أن ذلك بسبب عدم الإعجاب بمستواه الفني، حيث بدأت إدارة الراقي في التخطيط لبيع اللاعب الألماني، فيما كان قد انضم إلى الفريق في يناير 2020، قادمًا من نادي النجم الأحمر الصربي، ويتبقى في عقده نحو سنة ونصف لينتهي بنهاية موسم 2021/2022.
ومن الجدير بالذكر، أن الراقي يستعد لمواجهة فريق ضمك غدًا السبت في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.