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ماركو مارين أول الراحلين عن الأهلي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1320
ماركو مارين أول الراحلين عن الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش حدد أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الراقي قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، وهو اللاعب الألماني ماركو مارين.

وأوضحت التقارير، أن ذلك بسبب عدم الإعجاب بمستواه الفني، حيث بدأت إدارة الراقي في التخطيط لبيع اللاعب الألماني، فيما كان قد انضم إلى الفريق في يناير 2020، قادمًا من نادي النجم الأحمر الصربي، ويتبقى في عقده نحو سنة ونصف لينتهي بنهاية موسم 2021/2022.

ومن الجدير بالذكر، أن الراقي يستعد لمواجهة فريق ضمك غدًا السبت في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ام زياد
متى تبدأ المرحله الثانيه
ام زياد
متى تبدأ المرحله الثانيه
فهد
ههههههههه هذي الي ينطبق عليها المثل الي يقول وين ماتطقها عوجا هههههه الشعب قاعد لها توها قالت ياكريم من بعد المنع لا مشتكين عليها المفروض تقدم برنامج الطبخ او الطقس احسن تبعد عن اي تعامل بشري او حيواني
فهد
ههههههههه هذي الي ينطبق عليها المثل الي يقول وين ماتطقها عوجا هههههه الشعب قاعد لها توها قالت ياكريم من بعد المنع لا مشتكين عليها المفروض تقدم برنامج الطبخ او الطقس احسن تبعد عن اي تعامل بشري او حيواني
محمد الدوسري
وليه مايكون فتوريا متعمدهذاكله عش أن ياخذالشرط الجزاءي فرصه ولافالاحلام والشرهه ع الإداريه النايمه اللي عطوة أكبر من حجمه لاهوولاغيره نصرنايعاني من جميع الإتجاهات الله أكبر

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