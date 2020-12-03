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انطلاق بطولة سمو أمير الرياض لفروسية قفز الحواجز

Time منذ 6 دقائق
Views 1182
انطلاق بطولة سمو أمير الرياض لفروسية قفز الحواجز

الرياض (صدى):
انطلقت مساء اليوم بطولة سمو أمير منطقة الرياض لقفز الحواجز التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وشهد اليوم الأول تتويج الفارس فيصل الفايز بالمركز الأول في شوط المبدئين ونال المركز الثاني محمد الدهمش فيما حقق المركز الثالث الفارس عبدالله المقيرن، كما توج الفارس عبدالرحمن المطوع بلقب تأهيلي المستوى الصغير ونال المركز الثاني الفارس علي المقعدي، والثالث الفارس البلغاري ابستيلو.

وتستأنف البطولة فعاليتها غداً في يومها الثاني بشوط فرسان أقل من ١٥ عاماً وشوط فرسان أقل من ٢١ عاماً ونهائي المبتدئين، ونهائي المستوى الصغير، فيما سيشهد اليوم الختامي "السبت" نهائي الفئة السنية ونهائي المستوى المتوسط ونهائي المستوى الكبير على كأس أمير منطقة الرياض.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😱😱
**""'سهم'""**😊
اسخف من كذا مافية .....
ابن حزم
موعاجبه السلفي
بلبل البحر
نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المآل
ابن حزم
😂

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