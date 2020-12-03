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بالفيديو.. حكاية متحف التهمته النيران كان يحتوي على قطع أثرية عمرها 200 عام

Time منذ ساعة
Views 1648
بالفيديو.. حكاية متحف التهمته النيران كان يحتوي على قطع أثرية عمرها 200 عام

الرياض (صدى):
روت المواطنة شوقه جابر مالكة "متحف أم يحيى" حكاية المتحف الذي كان يضم قطعاً أثرية من المملكة عمرها أكثر من 200 عام.

وقالت المواطنة المتحف عمره 30 عاماً كان يحتوي على أكثر من 500 قطعة بعضها قامت بجمعه والبعض الآخر اشتغلته بنفسها، مبينة أن أقدم قطعة بالمتحف كانت عبارة عن حافظة حبوب تعود لأكثر من 200 عام، والتي كانت تُستخدم لعزل الحبوب عن الحشرات والآفات الضارة التي كانت تتسبّب في فسادها.

وأشارت إلى أنها قامت ببناء المتحف بتكلفة 30 ألف ريال، وعرضت فيه مشغولاتها من الصوف بسعر 300 ريال للقطعة، بخلاف عرض وبيع المستلزمات النسائية المشغولة من كحل وحلي وغيرها، مضيفة أنه تعرّض لتماس كهربائي أدى إلى احتراقه.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😱😱
**""'سهم'""**😊
اسخف من كذا مافية .....
ابن حزم
موعاجبه السلفي
بلبل البحر
نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المآل
ابن حزم
😂

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