الدفاع المدني يحذر: لا تجازفوا بعبور الأودية

عادل الحربي (صدى):
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجددا المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من تجمعات مياه الأمطار، وعدم المجازفة باجتياز وعبور الأودية.
وأكد الدفاع المدني خلال مقطع فيديو على ضرورة عدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول؛ لضمان السلامة، كما عرضت لقطات تثبت مخاطر محاولات اجتياز السيول.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة، استمرارَ هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والشرقية، التي ستكون متوسطةً إلى غزيرةٍ على أجزاءٍ من تلك المناطق، وعلى منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.