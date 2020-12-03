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الدفاع المدني يحذر: لا تجازفوا بعبور الأودية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1256
الدفاع المدني يحذر: لا تجازفوا بعبور الأودية

عادل الحربي (صدى):
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجددا المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من تجمعات مياه الأمطار، وعدم المجازفة باجتياز وعبور الأودية.

وأكد الدفاع المدني خلال مقطع فيديو على ضرورة عدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول؛ لضمان السلامة، كما عرضت لقطات تثبت مخاطر محاولات اجتياز السيول.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة، استمرارَ هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والشرقية، التي ستكون متوسطةً إلى غزيرةٍ على أجزاءٍ من تلك المناطق، وعلى منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
سبحان الله لو واحد غير الكور كان مات فورا.. لاكن روسهم صلبه زي الحجر
🚴‍♀️
هذي مغربيه حاسباها صح.. راح يموت من اول بستم..وهي تارثه.. المغاربه ذابحهم الغقر
الملل5
هذا راسك وعرفنا طيب واللي ورا وش الوضع
زاير
حدث الغش والخداع لان الحاكم اسقط ولاية ولي الامر و اصبحت فوضي لا حسيب ولا رقيب .
🚴‍♀️
قل قسم...؟

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