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" المطلق ": الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة 

Time منذ 5 دقائق
Views 1154
" المطلق ": الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة 

علي القحطاني (صدى):
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن العقل نعمة من الله على الإنسان، وله حدود لا يقوى على تجاوزها.

وأضاف " المطلق ":" النصوص الشرعية نور من الله لا يستغني العقل عنها "، لافتا:" الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة دون الرجوع إلى نور الله منزلقٌ خطيرٌ ضلَّ بسببه كثيرون؛ إذ ساقهم إلى الشكّ أو الإلحاد ".

 

وكان " المطلق " أوضح حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة، قائلا:" لدينا صورتان ينبغي أن نفرق بينهما، هما من صلى بدون وضوء أو عليه جنابة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة لأن الحدث لم يبتدأ ومن شروط الصلاة رفع الحدث ".

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
سبحان الله لو واحد غير الكور كان مات فورا.. لاكن روسهم صلبه زي الحجر
🚴‍♀️
هذي مغربيه حاسباها صح.. راح يموت من اول بستم..وهي تارثه.. المغاربه ذابحهم الغقر
الملل5
هذا راسك وعرفنا طيب واللي ورا وش الوضع
زاير
حدث الغش والخداع لان الحاكم اسقط ولاية ولي الامر و اصبحت فوضي لا حسيب ولا رقيب .
🚴‍♀️
قل قسم...؟

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