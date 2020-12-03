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 شاهد.. سيل الشغايا في شمال الرياض 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1390
 شاهد.. سيل الشغايا في شمال الرياض 

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو سيل الشغايا بشرق هجرة الطيري شمال شرق الرياض، حيث انتشر على نطاق واسع.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
سبحان الله لو واحد غير الكور كان مات فورا.. لاكن روسهم صلبه زي الحجر
🚴‍♀️
هذي مغربيه حاسباها صح.. راح يموت من اول بستم..وهي تارثه.. المغاربه ذابحهم الغقر
الملل5
هذا راسك وعرفنا طيب واللي ورا وش الوضع
زاير
حدث الغش والخداع لان الحاكم اسقط ولاية ولي الامر و اصبحت فوضي لا حسيب ولا رقيب .
🚴‍♀️
قل قسم...؟

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