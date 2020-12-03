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بالفيديو.. الصبحان يوجع رسالة ساخرة لـ النصر ويتوقع سقوطه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الصبحان يوجع رسالة ساخرة لـ النصر ويتوقع سقوطه

طلال الغامدي (صدى):
نشر حسن الصبحان المعروف بـ " ملك التوقعات " مقطعًا جديدًا ساخرا من نادي النصر بعد هزائمه المتكررة، حيث أصبح الفريق بلا روح داخل الملعب وكل خصم يأتي يستخلص منه الثلاث نقاط ويذهب.

وقال حسن الصبحان : " إلى فريق نادي ضمك.. احذر النصر يخطط للحصول على مركزك"، في إشارة إلى أن نادي النصر سوف سيتوالى سقوطه و يصل إلى الترتيب ال16.

كان نادي أبها قد تغلب على النصر بنتيجة2_1 في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
سبحان الله لو واحد غير الكور كان مات فورا.. لاكن روسهم صلبه زي الحجر
🚴‍♀️
هذي مغربيه حاسباها صح.. راح يموت من اول بستم..وهي تارثه.. المغاربه ذابحهم الغقر
الملل5
هذا راسك وعرفنا طيب واللي ورا وش الوضع
زاير
حدث الغش والخداع لان الحاكم اسقط ولاية ولي الامر و اصبحت فوضي لا حسيب ولا رقيب .
🚴‍♀️
قل قسم...؟

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