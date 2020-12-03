بالفيديو.. الصبحان يوجع رسالة ساخرة لـ النصر ويتوقع سقوطه

طلال الغامدي (صدى):
نشر حسن الصبحان المعروف بـ " ملك التوقعات " مقطعًا جديدًا ساخرا من نادي النصر بعد هزائمه المتكررة، حيث أصبح الفريق بلا روح داخل الملعب وكل خصم يأتي يستخلص منه الثلاث نقاط ويذهب.
وقال حسن الصبحان : " إلى فريق نادي ضمك.. احذر النصر يخطط للحصول على مركزك"، في إشارة إلى أن نادي النصر سوف سيتوالى سقوطه و يصل إلى الترتيب ال16.
كان نادي أبها قد تغلب على النصر بنتيجة2_1 في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.