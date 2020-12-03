المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون

ماجد القزيز (صدى):
قال سفير المملكة بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن إعلان أميركا المرتقب تصنيف الحوثي جماعة إرهابية " خطوة إيجابية ".
وأضاف " المعلمي ":" المملكة تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة "، لافتا إلى أن الحوثيون يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
و أشار إلى أن الحوثيون ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية، مردفا:" الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون ".
وتابع " المعلمي ":" هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية لهم ".