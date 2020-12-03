الأعداد السابقة للصحيفة

المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون

Time منذ 6 دقائق
Views 1185
المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون

ماجد القزيز (صدى):
قال سفير المملكة بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن إعلان أميركا المرتقب تصنيف الحوثي جماعة إرهابية " خطوة إيجابية ‎".

‏وأضاف " المعلمي ":" المملكة تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة "، لافتا إلى أن الحوثيون يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

و أشار إلى ‏أن الحوثيون ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية، مردفا:" الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون ‎".

‏وتابع " المعلمي ":" هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية لهم ". ‎

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا قوي ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. راحوا باالجمع ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك يا كريم .. .. من المفترض فيه من يؤشر وينبه للخطر ، امام الخطر وباالجهة المقابله ..

أخر الأخبار

المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون
المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون
Time منذ 6 دقائق Views 1185
زواج مسن عربي من فتاة شابة
زواج مسن عربي من فتاة شابة
Time منذ 13 دقيقة Views 157
الطفل احرج المذيعة
الطفل احرج المذيعة
Time منذ 13 دقيقة Views 207
مسلح يهدد عمال غاز وجاه الرد
مسلح يهدد عمال غاز وجاه الرد
Time منذ 14 دقيقة Views 180
جامعة الإمام محمد بن سعود توجه تنبيهات مهمة للطلاب بشأن الاختبارات الإلكترونية
جامعة الإمام محمد بن سعود توجه تنبيهات مهمة للطلاب بشأن الاختبارات الإلكترونية
Time منذ 17 دقيقة Views 1231
بالفيديو.. مشاري القرني: كل الأندية قوية حتّى تُقابل الهلال
بالفيديو.. مشاري القرني: كل الأندية قوية حتّى تُقابل الهلال
Time منذ 27 دقيقة Views 1500
" أبشر " توضح آلية استخراج تصريح السفر للعاملين في ممثليات المملكة بالخارج
" أبشر " توضح آلية استخراج تصريح السفر للعاملين في ممثليات المملكة بالخارج
Time منذ 43 دقيقة Views 1380
بالفيديو.. ضبط 119 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق
بالفيديو.. ضبط 119 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق
Time منذ 55 دقيقة Views 1460
بالفيديو.. قانوني يوضح الأحق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم
بالفيديو.. قانوني يوضح الأحق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم
Time منذ ساعة Views 1901
حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني 
حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني 
Time منذ ساعة Views 623