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جامعة الإمام محمد بن سعود توجه تنبيهات مهمة للطلاب بشأن الاختبارات الإلكترونية

Time منذ 17 دقيقة
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جامعة الإمام محمد بن سعود توجه تنبيهات مهمة للطلاب بشأن الاختبارات الإلكترونية

الرياض (صدى):
وجهت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود، عدة نصائح لطلاب وطالبات الانتساب المطور لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحت عمادة التعليم عن بعد، عبر تويتر، أتعليمات الاختبارات الإلكترونية (الطلاب والطالبات) تشمل أداء الاختبار من الجوال أو جهاز الحاسب الآلي، والتأكد من توفر إنترنت خلال تقديم الاختبار.

 

و دعت الجامعة الطالب الذي قام بتسجيل المقررات الالتزام بحضور الاختبارات أو سوف يعد غائبا، ولكل اختبار كود دخول خاص به وسيصل إلى الطلاب قبل وقت كاف من موعد الاختبار عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ولا يمكن استخدام كود الدخول على الاختبار قبل بدء موعد الاختبار.

وأكدت على ضرورة الدخول إلى صفحة الاختبار خلال عشر دقائق كحد أقصى من بداية وقت الاختبار، مشيرة إلى أن لكل اختبار مدة زمنية محددة، وذلك حسب المقرر الدراسي، كما أن الاختبارات مبنية بالية الاختبارات الورقية نفسها، وبشموليتها، ونوعها، عند دخول الاختبار يجب على الطالب التحقق من عدد الأسئلة في أعلى صفحة الاختبار، ولن يسمح بالعودة للسؤال مرة أخرى بعد الانتقال إلى السؤال التالي.

وعند انتهاء الوقت الزمني سيتم احتساب الأسئلة غير مجابة خاطئة، وعند انقطاع الإنترنت خلال تأدية الاختبار، تجنب إغلاق المتصفح أو الخروج منه، وفي حال وجود خلل تقني أثناء الاختبار يجب تجنب إغلاق المتصفح ويمكنكم تحديث الصفحة، وعند بلوغ السؤال الأخير ستلاحظ اختفاء زر (التالي)، وسيظهر زر إنهاء الاختبار في أعلى الشاشة.

ويجب تفعيل الواتس آب للرقم المسجل بـ(تدارس)؛ حيث سيكون تنسيق الاختبارات الشفوية والتعليمات المتعلقة بها، وعند وجود مشكلة تقنية أثناء الاختبار يجب الرفع بها، من خلال التالي: «عبر نظام بلاغات خلال 24 ساعة من موعد الاختبار - من خدمة: (الإشكالات المتعلقة بالاختبار الإلكتروني) - إضافة الرقم الجامعي وكود الاختبار واسم ورمز المقرر - كتابة التفاصيل - إرفاق صورة الخلل»، وعند وجود ملاحظة على أسئلة الاختبار يجب الرفع بها، كالتالي «عبر نظام بلاغات خلال 24 ساعة من موعد الاختبار - من خدمة: (ملاحظة على أسئلة الاختبار) - إضافة اسم ورمز المقرر - كتابة السؤال نصًا أو إرفاق صورة وشرح التفاصيل».

كما يجب مراعاة الأمانة العلمية في الإجابة، واستشعار الرقابة الذاتية، ويجب على الطلاب الالتزام التام بجميع التوجيهات التي تصدرها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أثناء فترة الاختبارات والعمل بها، علمًا بأن الطلاب يتحملون مسؤولية عدم الالتزام بذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا قوي ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. راحوا باالجمع ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك يا كريم .. .. من المفترض فيه من يؤشر وينبه للخطر ، امام الخطر وباالجهة المقابله ..

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