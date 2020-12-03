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بالفيديو.. مشاري القرني: كل الأندية قوية حتّى تُقابل الهلال

Time منذ 27 دقيقة
Views 1500
بالفيديو.. مشاري القرني: كل الأندية قوية حتّى تُقابل الهلال

نواف السالم (صدى):
تغزل المُعلق الرياضي مشاري القرني في نادي الهلال بعد فوزه الساحق على الفتح، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " القرني ":" كل الأندية قوية حتى تقابل الهلال "، ويأتي ذلك بعدما انتزع الزعيم فوزا ثمينا من الفتح بثلاثةأهداف.

 

وكان الهلال فاز على الفتح بنتيجة3_1 في المباراة المقامة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ويحل ضيفا على الرائد الإثنين 7 ديسمبر، بينما توقف الفتح  عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا قوي ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. راحوا باالجمع ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك يا كريم .. .. من المفترض فيه من يؤشر وينبه للخطر ، امام الخطر وباالجهة المقابله ..

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