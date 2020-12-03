بالفيديو.. مشاري القرني: كل الأندية قوية حتّى تُقابل الهلال

نواف السالم (صدى):
تغزل المُعلق الرياضي مشاري القرني في نادي الهلال بعد فوزه الساحق على الفتح، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " القرني ":" كل الأندية قوية حتى تقابل الهلال "، ويأتي ذلك بعدما انتزع الزعيم فوزا ثمينا من الفتح بثلاثةأهداف.
وكان الهلال فاز على الفتح بنتيجة3_1 في المباراة المقامة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ويحل ضيفا على الرائد الإثنين 7 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.