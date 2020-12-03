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بالفيديو.. ضبط 119 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق

Time منذ 54 دقيقة
Views 1460
بالفيديو.. ضبط 119 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق

عادل الحربي (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أكثر من 119 طنّ من الحطب المحلي، وذلك بالتعاون مع الأمن العام.

وقالت قوات الأمن البيئي عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت، بمساندةٍ من الأمن العام أكثر من 119,720 طن من الحطب المحلي المعد للبيع على 228 مركبةً، ومستودعَين، يقوم ببيعها 94 مواطن وسبعةٌ مقيمون، ومخالفَان لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.

وفي وقتا سابق، دعا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، المواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مُقدَّرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار.

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ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا قوي ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. راحوا باالجمع ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك يا كريم .. .. من المفترض فيه من يؤشر وينبه للخطر ، امام الخطر وباالجهة المقابله ..

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