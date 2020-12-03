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تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية التي صدر حكم بقتل أحد أفرادها " فيديو " 

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تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية التي صدر حكم بقتل أحد أفرادها " فيديو " 

الرياض (صدى):
روى الباحث في الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي، تفاصيل جديدة عن أفراد الخلية الإرهابية التي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل على أحد أفرادها والسجن على 11 آخرين.

وقال " الزيادي "، خلال حديثه لقناة العربية إن أفراد الخلية كانوا يخططون للهروب إلى اليمن والانضمام إلى تنظيم القاعدة، وذلك عام 2012.

ولفت إلى أنهم نصبوا كميناً لدورية تابعة لحرس الحدود واغتالوا رجلي الأمن فهد الحمندي ومحمد منيع بواسطة أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم، مبينا أن الأجهزة الأمنية أحبطت هروبهم وتم القبض عليهم بعد تبادل إطلاق النار معهم وإصابة 4 منهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا قوي ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. راحوا باالجمع ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك يا كريم .. .. من المفترض فيه من يؤشر وينبه للخطر ، امام الخطر وباالجهة المقابله ..

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