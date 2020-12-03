صالح النعيمة عن الفوز الساحق للهلال على الفتح:" الفريق الكبير لايقف طموحه " 

ماجد محمد (صدى):
علق نجم الهلال السابق والمنتخب صالح النعيمة، على فوز الهلال على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " النعيمة ":" الفريق الكبير لايقف طموحه، ألف مبروك للجميع هذا المستوى وهذه النتيجة، شاكراً الإدارة والجهاز الإداري على تجهيز الفريق بعد الكأس "، مضيفا:" بالتوفيق لأبطالنا اللاعبين في الجولات القادمة ".
وكان نادي الهلال فاز على الفتح بنتيجة 3_1 في المباراة المقامة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ومنح السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال ، تقدماً لناديه على حساب الفتح بهدف خلال الشوط الأول في الدقيقة 31, وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 ، وأضاف محمد كنو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 52، دون أي رد من الفتح.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ويحل ضيفا على الرائد الإثنين 7 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.