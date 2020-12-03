خربين يكشف سبب بكائه بعد هدفه الأول أمام الفتح

طلال الغامدي (صدى):
أكد السوري عمر خربين مهاجم الهلال، على أهمية الفوز الذي تحقق ضد الفتح ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلق المهاجم قائلاً : اليوم أول هدف لي في الدوري والقادم سيكون أجمل بإذن الله" , مهما كنت سلبي مع زملائي اللاعبين، إلا أنهم يقدمون لي النصح وأستفيد منهم كثيراً" ".
وعن سبب دموعه بعد الهدف الأول : دموع الفرح كانت بعد تسجيلي الهدف وليست شي آخر، وغوميز دائماً يدعمني ويقدم النصح لي .
وأضاف : " أنا متضايق مما يحدث خصوصاً أن الهلال لم يقصر معي بأي شي إطلاقاً ".
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر الدوري بعد فوزه على الفتح بثلاثية برصيد 16 نقطة.