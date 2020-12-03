الأعداد السابقة للصحيفة

خربين يكشف سبب بكائه بعد هدفه الأول أمام الفتح

Time منذ 38 دقيقة
Views 1712
خربين يكشف سبب بكائه بعد هدفه الأول أمام الفتح

طلال الغامدي (صدى):
أكد السوري عمر خربين مهاجم الهلال، على أهمية الفوز الذي تحقق ضد الفتح ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق المهاجم قائلاً : اليوم أول هدف لي في الدوري والقادم سيكون أجمل بإذن الله" , مهما كنت سلبي مع زملائي اللاعبين، إلا أنهم يقدمون لي النصح وأستفيد منهم كثيراً" ".

وعن سبب دموعه بعد الهدف الأول : دموع الفرح كانت بعد تسجيلي الهدف وليست شي آخر، وغوميز دائماً يدعمني ويقدم النصح لي .

وأضاف : " أنا متضايق مما يحدث خصوصاً أن الهلال لم يقصر معي بأي شي إطلاقاً ".

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر الدوري بعد فوزه على الفتح بثلاثية برصيد 16 نقطة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
رد التحيه يامتغطرس، الأولا د تقطعت يديهم من التصفيق، وهو ولا عبرهم،، مايستاهل متغطرس،
.M.
تقول المحلي مايولي😆🤣
.M.
المرأة صارت مدللة بشكل جنوني عندنا بشكل عجيب وغريب انا كل م اروح لشركة احصل فيها بنات😂 وشباب نادراً وحتى إذا طلبت وظيفة يصيرون عنصريين والسبب لا معلوم 🤷‍♂️💔 مع العلم اني لي ٨ سنوات بدون عمل
.M.
جزاك الله ألف خير 🌷 الله يرزقك السعاده الجميله في الدنيا والآخرة ي بدر البدور😘
عبدالله
لوكان لي من الأمر شيئًا والله مايجلس في النادي ولا يلعب هوه سبب نكبات النصر بتغيبه عن بداية الدوري واستهتاره .

أخر الأخبار

مغربية ماسلم الغنم منها
مغربية ماسلم الغنم منها
Time منذ 9 دقائق Views 191
راحت سيارته مع السيول
راحت سيارته مع السيول
Time منذ 9 دقائق Views 161
حقد الناقة
حقد الناقة
Time منذ 10 دقائق Views 111
شاهد.. " المطلق " يوضح حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة
شاهد.. " المطلق " يوضح حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة
Time منذ 13 دقيقة Views 1378
بالفيديو.. الجدعاني معلقا على التصدر: "جميعنا في خدمة الهلال".
بالفيديو.. الجدعاني معلقا على التصدر: "جميعنا في خدمة الهلال".
Time منذ 19 دقيقة Views 1370
صورة نادرة للقاء يجمع الملك عبدالعزيز مع العاهل الأردني قبل72 عاما
صورة نادرة للقاء يجمع الملك عبدالعزيز مع العاهل الأردني قبل72 عاما
Time منذ 23 دقيقة Views 1391
صالح النعيمة عن الفوز الساحق للهلال على الفتح:" الفريق الكبير لايقف طموحه " 
صالح النعيمة عن الفوز الساحق للهلال على الفتح:" الفريق الكبير لايقف طموحه " 
Time منذ 31 دقيقة Views 1552
خربين يكشف سبب بكائه بعد هدفه الأول أمام الفتح
خربين يكشف سبب بكائه بعد هدفه الأول أمام الفتح
Time منذ 38 دقيقة Views 1712
تعليق خبير تحكيمي عن هدف الفتح الملغي ضد الهلال
تعليق خبير تحكيمي عن هدف الفتح الملغي ضد الهلال
Time منذ 41 دقيقة Views 568
متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم " فيديو " 
متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم " فيديو " 
Time منذ 47 دقيقة Views 1838