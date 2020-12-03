بالفيديو.. الهلال ينفرد بالصدارة بعد اكتساحه الفتح

نواف السالم (صدى):
نجح نادي الهلال في التغلب على الفتح بنتيجة3_1 في المباراة المقامة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
منح السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال ، تقدماً لناديه على حساب الفتح بهدف خلال الشوط الأول في الدقيقة 31, وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 ، وأضاف محمد كنو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 52، دون أي رد من الفتح.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ويحل ضيفا على الرائد الإثنين 7 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.