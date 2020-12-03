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بالفيديو.. الهلال ينفرد بالصدارة بعد اكتساحه الفتح

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الهلال ينفرد بالصدارة بعد اكتساحه الفتح

نواف السالم (صدى):
نجح نادي الهلال في التغلب على الفتح بنتيجة3_1 في المباراة المقامة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

منح السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال ، تقدماً لناديه على حساب الفتح بهدف خلال الشوط الأول في الدقيقة 31, وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 ، وأضاف محمد كنو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 52، دون أي رد من الفتح.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ويحل ضيفا على الرائد الإثنين 7 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
رد التحيه يامتغطرس، الأولا د تقطعت يديهم من التصفيق، وهو ولا عبرهم،، مايستاهل متغطرس،
.M.
تقول المحلي مايولي😆🤣
.M.
المرأة صارت مدللة بشكل جنوني عندنا بشكل عجيب وغريب انا كل م اروح لشركة احصل فيها بنات😂 وشباب نادراً وحتى إذا طلبت وظيفة يصيرون عنصريين والسبب لا معلوم 🤷‍♂️💔 مع العلم اني لي ٨ سنوات بدون عمل
.M.
جزاك الله ألف خير 🌷 الله يرزقك السعاده الجميله في الدنيا والآخرة ي بدر البدور😘
عبدالله
لوكان لي من الأمر شيئًا والله مايجلس في النادي ولا يلعب هوه سبب نكبات النصر بتغيبه عن بداية الدوري واستهتاره .

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