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إبلاغ " ‎صافر " بعمل تقييم للناقلة وصيانتها 

Time منذ 26 دقيقة
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إبلاغ " ‎صافر " بعمل تقييم للناقلة وصيانتها 

فهمي محمد (صدى):
أكد مصدر في ‎صافر على إبلاغهم رسميا بعمل تقييم للناقلة وصيانتها.

وتبين أن شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة " صافر " الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، أنها أُبلغت رسمياً بعمل تقييم وصيانة " خفيفة " للناقلة خلال الفترة المقبلة.

واتضح أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، حيث أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.

وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه.

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أحدث التعليقات

مرتصع ابليس في العرصة
كل ابن انثى وان طالت سلامته ..... يوم على الة حدباء محمول . حياة ثم موت وحساب وعقاب . جعلنا الله وإياكم من الفائزين .
مرتصع ابليس في العرصة
اهجدو واتركو الناس في حالهم .
فهد
اعتقد ان البنات هم سبب المشكله لكن ان شاء الله تظهر النتيجه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..

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