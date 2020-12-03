عادل الملحم يجلد حمدالله بعد خلع شارة القيادة:"  شين وقوي عين "

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي عادل الملحم من مهاجم النصر اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله بعد خلع شارة القيادة أثناء سير مباراة النصر وأبها.
وقال " الملحم ":" يخلع شارة الكابتنية أثناء سير المباراة ثم يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء، شين وقوي عين ".
وكان مدرب نادي النصر روي فيتوريا سحب شارة القيادة من اللاعب عبد الرزاق حمدالله بدون أسباب واضحة، وتخلى عنها للبرازيلي مايكون فينهاية الشوط الأول من مباراة الفريق مع أبها المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وظهر البرازيلي مايكون بيريرا في بداية الشوط الثاني من المباراة مرتدي شارة القيادة الزرقاء في وجود عبدالرزاق حمد الله.
وفي وقت سابق، آثار اللاعب حمد الله الجدل بعد رفضه الصعود إلى "منصة التتويج" في بطولة كأس الملك إثر حلوله فريقه وصيفًا لبطل مسابقة الكأس، رغم ارتدائه شارة القيادة في المباراة ليُعوّضه حارس مرمى النصر، وليد عبد الله، بتسلمه ميدالية "المركز الثاني".