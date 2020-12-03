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عادل الملحم يجلد حمدالله بعد خلع شارة القيادة:"  شين وقوي عين "

Time منذ 13 دقيقة
Views 1378
عادل الملحم يجلد حمدالله بعد خلع شارة القيادة:"  شين وقوي عين "

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي عادل الملحم من مهاجم النصر اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله بعد خلع شارة القيادة أثناء سير مباراة النصر وأبها.

وقال " الملحم ":" يخلع شارة الكابتنية أثناء سير المباراة ثم يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء، شين وقوي عين ".

وكان مدرب نادي النصر روي فيتوريا سحب شارة القيادة من اللاعب عبد الرزاق حمدالله بدون أسباب واضحة، وتخلى عنها للبرازيلي مايكون فينهاية  الشوط الأول من مباراة الفريق مع أبها المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

 

وظهر البرازيلي مايكون بيريرا في بداية الشوط الثاني من المباراة مرتدي شارة القيادة الزرقاء في وجود عبدالرزاق حمد الله.

وفي وقت سابق، آثار اللاعب حمد الله الجدل بعد رفضه  الصعود إلى "منصة التتويج" في بطولة كأس الملك إثر حلوله فريقه وصيفًا لبطل مسابقة الكأس، رغم ارتدائه شارة القيادة في المباراة ليُعوّضه حارس مرمى النصر، وليد عبد الله، بتسلمه ميدالية "المركز الثاني".

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أحدث التعليقات

مرتصع ابليس في العرصة
كل ابن انثى وان طالت سلامته ..... يوم على الة حدباء محمول . حياة ثم موت وحساب وعقاب . جعلنا الله وإياكم من الفائزين .
مرتصع ابليس في العرصة
اهجدو واتركو الناس في حالهم .
فهد
اعتقد ان البنات هم سبب المشكله لكن ان شاء الله تظهر النتيجه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..

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