سحب شارة القيادة من حمد الله أثناء مباراة النصر وأبها

ماجد محمد (صدى):
سحب مدرب نادي النصر روي فيتوريا شارة القيادة من اللاعب عبد الرزاق حمدالله بدون أسباب واضحة، وتخلى عنها للبرازيلي مايكون في نهاية الشوط الثاني من مباراة الفريق مع أبها.
وظهر البرازيلي مايكون بيريرا في نهاية الشوط الثاني من المباراة مرتدي شارة القيادة الحمراء في وجود عبدالرزاق حمد الله.
وفي وقت سابق، آثار اللاعب حمد الله الجدل بعد رفضه الصعود إلى "منصة التتويج" في بطولة كأس الملك إثر حلوله فريقه وصيفًا لبطل مسابقة الكأس، رغم ارتدائه شارة القيادة في المباراة ليُعوّضه حارس مرمى النصر، وليد عبد الله، بتسلمه ميدالية "المركز الثاني".
وعلق اللاعب السابق بالمنتخب الوطني وفريقي النصر والشباب صالح الداوود على تخلي حمد الله عن شارة القيادة قائلا: "كأنه يتخلى عن المسؤولية وغير راضي عن الذي يحدث في الفريق"