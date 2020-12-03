محمد الدويش يفتح النار على النصر بعد الهزيمة المؤلمة أمام أبها

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، على الخسارة المؤلمة للنصر أمام أبها في منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الدويش ":" ليس فيتوريا فقط بل حمدالله وأمرابط ومايكون، بقية بتوع الملايين ".
وكان نادي أبها فاز على النصر بنتيجة 2_1 في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الشوط الأول من مباراة أبها ضد النصر تقدم الأخير بهدف دون رد بقدم أيمن يحيى في الدقيقة 19 ، وفي الشوط الثاني أحرز مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج هدفين في الدقيقة 55,والدقيقة 70 من عمر المباراة.