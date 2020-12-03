الحمد يهاجم النصر بعد الخسارة المذلة أمام أبها :" الخلل في فريقكم وليس التحكيم " 

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، عبدالكريم الحمد، على الخسارة المذلة للنصر أمام أبها في منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الحمد ":" على من يعترضـون اليوم؟، إلى أين سيهاجمون اليوم؟.. قلناها من بدري "، مضيفا:" الخلل في فريقكم وليس التحكيم ".
وأوضح:" الضجيج ورطة والمكابرة تودي بصاحبها إلى التمادي في الخطأ والسير في معارج الوهم والعظمة المزيفة ".
وكان نادي أبها على النصر بنتيجة 2_1 في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الشوط الأول من مباراة أبها ضد النصر تقدم الأخير بهدف دون رد بقدم أيمن يحيى في الدقيقة 19 ، وفي الشوط الثاني أحرز مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج هدفين في الدقيقة 55,والدقيقة 70 من عمر المباراة.