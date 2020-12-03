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متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم " فيديو " 

Time منذ 47 دقيقة
Views 1836
متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم " فيديو " 

الرياض (صدى):
قال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني حسين القحطاني، إن موجة ممطرة تجتاح عدة مناطق غدًا وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأشار " القحطاني " إلى أن الأمطار تتفاوت من منطقة لأخرى، مبينا أن الأمطار  ستكون من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق وشديدة الغزيرة على حفر الباطن والنعيرية والمناطق المحيطة بها.

وتابع أن الأمطار ستهطل على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية امتدادا إلى منطقة الرياض والقصيم من الغد، لافتا إلى أن المنطقة الجنوبية ستشهد تكون السحب على هذه المرتفعات.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
رد التحيه يامتغطرس، الأولا د تقطعت يديهم من التصفيق، وهو ولا عبرهم،، مايستاهل متغطرس،
.M.
تقول المحلي مايولي😆🤣
.M.
المرأة صارت مدللة بشكل جنوني عندنا بشكل عجيب وغريب انا كل م اروح لشركة احصل فيها بنات😂 وشباب نادراً وحتى إذا طلبت وظيفة يصيرون عنصريين والسبب لا معلوم 🤷‍♂️💔 مع العلم اني لي ٨ سنوات بدون عمل
.M.
جزاك الله ألف خير 🌷 الله يرزقك السعاده الجميله في الدنيا والآخرة ي بدر البدور😘
عبدالله
لوكان لي من الأمر شيئًا والله مايجلس في النادي ولا يلعب هوه سبب نكبات النصر بتغيبه عن بداية الدوري واستهتاره .

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