" التعليم " تخطر مدراء المدارس بأمرٍ هام بشأن الاختبارات

الرياض (صدى):
أخطرت وزارة التعليم إدارة التعليم المستمر، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ لتعليم الكبار ستكون عن بعد لجميع المراحل الدراسية ولا يوجد حضور للدارسين.
وأوصت وزارة التعليم بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة " مدرستي " أو النماذج الإلكترونية الأخرى وأما وبخصوص حضور المعلمين مازال مستمر والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات، وفقا للزميلة " سبق ".
وكانت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر أقرت بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ تعليم المستمر " الكبار " حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.