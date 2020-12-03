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بالفيديو.. ثنائية قاتلة لـ أبها في شباك النصر

Time منذ 18 دقيقة
Views 1331
بالفيديو.. ثنائية قاتلة لـ أبها في شباك النصر

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي أبها على النصر بنتيجة2_1 في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الشوط الأول من مباراة أبها ضد النصر تقدم الأخير بهدف دون رد بقدم أيمن يحيى في الدقيقة 19 ، وفي الشوط الثاني أحرز مهاجم أبها ‏كارلوس ستراندبيرج هدفين في الدقيقة 55,والدقيقة 70 من عمر المباراة.

‏وبهذه النتيجة أبها يرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحل ضيفا على الفتح الإثنين 7 ديسمبر، بينما يتلقى النصر الخسارة الخامسة، ويتوقف عند النقطة الثالثة يستضيف الاتفاق في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

إنسان واقعي
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم الله لايرده الله يجعله روحه بلا رجعه عدو الله نصر إبليس عدو أهل السنة الأول قاتل الأطفال والنساء مجرم الحرب عليه من الله مايستحق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله ياكريم
🚴‍♀️
يا صفيحه... ازيلو تكرار التعليقات... تراه يشوه صفيحتكم
الدافور
للأسف لا يوجد نقد فني
.M.
بلعكس كلامها صحيح مئة في 💯 نعم احنا أفضل دولة في العالم المرأة تعيش براحة وسلام نعم ولكن ليس الكل هنالك قلة قليله تعاني ولكن وضعت جهات مسؤولة تساند وتساعد المرأة إذا هي بحاجه للمساعدة، ونعم لاشك هذا معروف المرأة هنا تحارب من جهات قذرة واجرامية من الخارج وهي السبب الحقيقي في تفكك وفساد الكثييير من الفتيات والشباب

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