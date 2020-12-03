بالفيديو.. ثنائية قاتلة لـ أبها في شباك النصر

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي أبها على النصر بنتيجة2_1 في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الشوط الأول من مباراة أبها ضد النصر تقدم الأخير بهدف دون رد بقدم أيمن يحيى في الدقيقة 19 ، وفي الشوط الثاني أحرز مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج هدفين في الدقيقة 55,والدقيقة 70 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة أبها يرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحل ضيفا على الفتح الإثنين 7 ديسمبر، بينما يتلقى النصر الخسارة الخامسة، ويتوقف عند النقطة الثالثة يستضيف الاتفاق في ذات اليوم.