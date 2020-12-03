خوان لابورتا: أمتلك مفتاح إقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة

وكالات (صدى):
قال خوان لابورتا، أحد أبرز المرشحين لانتخابات رئاسة برشلونة، أنه لديه مفتاح اقناع ميسي للبقاء مع النادي الكتالوني.
وأوضح لابورتا، الذي سبق أن تولى رئاسة برشلونة بين 20013 و2010، إنه يحتاج السلطة التي يتمتع بها رئيس برشلونة لتقديم مقترح جاد لميسي، بناء على الوضع الاقتصادي للنادي الذي وصفه بالحساس للغاية، مضيفا أنه على ميسي أن يبقى ويستمع لمقترح الرئيس الجديد لبرشلونة قبل أن يقرر الرحيل عن كامب نو، الصيف المقبل.
وأكد أن برشلونة لن ينتهي حال قرر ميسي الرحيل عن النادي، مضيفا "أنا وميسي كل منا يحب ويقدر ويحترم الآخر. وهو يعلم أنني أوفيت بكل ما قلته له" ٠