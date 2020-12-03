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شاهد.. جريان سيل شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1334
شاهد.. جريان سيل شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو جريان سيل شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة بالرياض بعد الأمطار التي تشهدها المملكة.

وشهدت منطقة الرياض استمرارية هطول الأمطار، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المنطقة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

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أحدث التعليقات

إنسان واقعي
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم الله لايرده الله يجعله روحه بلا رجعه عدو الله نصر إبليس عدو أهل السنة الأول قاتل الأطفال والنساء مجرم الحرب عليه من الله مايستحق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله ياكريم
🚴‍♀️
يا صفيحه... ازيلو تكرار التعليقات... تراه يشوه صفيحتكم
الدافور
للأسف لا يوجد نقد فني
.M.
بلعكس كلامها صحيح مئة في 💯 نعم احنا أفضل دولة في العالم المرأة تعيش براحة وسلام نعم ولكن ليس الكل هنالك قلة قليله تعاني ولكن وضعت جهات مسؤولة تساند وتساعد المرأة إذا هي بحاجه للمساعدة، ونعم لاشك هذا معروف المرأة هنا تحارب من جهات قذرة واجرامية من الخارج وهي السبب الحقيقي في تفكك وفساد الكثييير من الفتيات والشباب

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